Panchina gigante: attrazione per i turisti

In campo in Appennino nuove idee per rilanciare i territori colpiti dalla recente alluvione e far ripartire l’offerta turistica dopo le difficoltà dei mesi scorsi. All’agriturismo Cà Bionda di Civitella dopo la riapertura della strada di collegamento con la Bidentina non sono stati con le mani in mano e a piangersi addosso e hanno costruito la Panchina Gigante. "È sempre entusiasmante vedere un’idea nuova mettere le ali e volare in alto per scoprire nuove persone – precisa il gestore dell’agriturismo di Cusercoli, Alessandro Maggi –. Così è accaduto per la Panchina Gigante. Tutto è iniziato come un progetto tra amici e vicini di casa, e adesso sta conquistando il cuore e la passione di molte persone, che difficilmente avrebbero immaginato di guardare un giorno le montagne e i vigneti italiani seduti su un pezzo di arredamento da esterni fuori scala". Il ‘Big Bench Community Project’, partito dal Piemonte e lanciato da Chris Bangle si sta diffondendo a macchia d’olio in molte regioni soprattutto nelle zone che non vantano particolari attrazioni, ma che invece grazie alle Panchine Giganti vengono riscoperte per la bellezza dei paesaggi e delle eccellenze enogastronomiche, culturale e ambientali.

"Questa idea partita da un passaparola di un’amica di Reggio Emilia mi ha incuriosito tanto – ci dice il gestore Alessandro Maggi – il progetto e le foto mi hanno colpito quindi ho deciso di intraprendere questa strada nel nostro agriturismo. Appena iniziato questo percorso ho trovato un’associazione seria che fa rispettare ogni suo principio e si preoccupa giustamente di avere sempre l’esclusiva per preservare l’idea e di non essere plagiata da altri esterni. Cura in ogni piccolo particolare a partire dalla scelta del panorama che deve essere espressamente privo di qualsiasi tipo di inquinamento sia da industrie che da tralicci della corrente o altro".

La Big Bench deve essere costruita senza utilizzare soldi pubblici e deve utilizzare forme di sponsorizzazione o di volontariato. Infatti la panchina è stata costruita con la collaborazione del ‘Fabbro del paese’ la ditta ’RomboDue’ di Cusercoli, con l’aiuto e la fornitura del legname per la seduta dall’azienda agricola Tassinari Maurizio e grazie alla sponsorizzazione dell’agenzia Generale di Forli di Generali Italia e di Agriturismo Cà Bionda. "Un grande ringraziamento va a tutti coloro che si sono interessati e hanno partecipato attivamente – conclude Maggi – alla costruzione di questa panchina soprattutto i miei amici Claudio, Catia, Andrea, con mia moglie Anna e mia figlia Maya". I timbri e i passaporti di viaggio sono disponibili dal 10 agosto all’Agriturismo Cà Bionda in via S. Giovanni 42 (389.0964874) aperto dal martedì alla domenica e all’Oasi di via Costa a Cusercoli (338.8651131) aperto tutti I giorni 5,30-12,30 e 15,30-19 (chiuso giovedì e domenica pomeriggio).

Oscar Bandini