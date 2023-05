Panchina Gigante nel parco di via Allende: cerimonia alle 17

Anche Bertinoro avrà la sua Panchina Gigante, il luogo ideale dove potersi sedere per ammirare il paesaggio che si estende su tutta la costa romagnola. Quella delle ‘panchine giganti’ è un itinerario che sta prendendo sempre più piede in ogni parte d’Italia, tanto da richiamare curiosi anche solo per poter avere il timbro della località dove è posizionata. La panchina verrà inaugurata oggi alle 17 nel parco di via Allende. "Abbiamo voluto fortemente installare questa panchina – afferma il presidente della Pro loco Bertinoro, Sandro Casali –, per rinnovare l’offerta del nostro paese, ma anche per ricordare i 40 anni dell’Avis. Sulla panchina ci sarà la scritta ‘Berti in Oro’ da cui deriva, secondo la leggenda, il nostro nome". Brindisi e buffet agli intervenuti.

"L’idea della panchina gigante – commenta la sindaca Gessica Allegni – nasce dalla Pro loco, sempre molto attiva nel cercare di rendere attrattivo il nostro centro storico. Abbiamo sposato e accompagnato questa idea, perché la panchina gigante si può inserire in percorsi turistici specifici e può ampliare le grandi opportunità in questo campo che Bertinoro già offre. Inoltre, in questo modo, rivitalizzeremo un’area verde da cui è possibile godere di una bellissima vista panoramica. Mi preme ringraziare, insieme ai volontari della Pro loco, il nostro ufficio urbanistica per essersi messo a disposizione nella ricerca e autorizzazione degli spazi in cui la panchina verrà situata e l’azienda Metalcontinua, che l’ha donata".

