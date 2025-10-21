Panchina viola della gentilezza: successo per l’inaugurazione

Dopo il rinvio per maltempo, è stata inaugurata a Terra del Sole la panchina viola della gentilezza, curata dagli allievi delle classi quinte della scuola elementare Serri Pini. Sullo schienale è impressa la frase ‘La gentilezza è come una farfalla che impollina i nostri cuori’.

La seduta, collocata sul retro della chiesa di Santa Reparata di Terra del Sole, nei pressi dell’area gioco riservata ai bambini, rappresenta un ulteriore tassello dell’iniziativa intitolata ‘Adotta una panchina’, che due anni fa ha visto i ragazzi protagonisti del recupero di vecchie panchine comunali deteriorate e ormai ‘pensionate’.

A tal proposito sono già state inaugurate sia quella di colore giallo, legata all’iniziativa ‘Puliamo il Mondo’, sia quella azzurra in nome di ‘Telefono Azzurro’, poi la rossa come simbolo contro la violenza sulle donne, l’arancione dedicata all’accoglienza, la verde consacrata alla natura e quella arcobaleno per la promozione della pace.

È dunque scoccata l’ora della panca viola per incoraggiare la gentilezza.

Si tratta di una tra le iniziative che hanno permesso al consiglio comunale dei ragazzi di entrare a far parte della rete nazionale dei Ccr ‘Spazio alla gentilezza’, investitura riservata a chi si impegna a costruire pratiche gentili per il bene comune.

Un riconoscimento ottenuto in seno al progetto ‘Costruiamo gentilezza’, ideato dal sodalizio ‘Cor et amor’, istituito nel 2014 e un lustro più tardi trasformato in associazione di promozione sociale ente del terzo settore, con l’obiettivo di far diventare un’abitudine diffusa i comportamenti ‘cortesi’.

Francesca Miccoli