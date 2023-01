Pandori in dono agli anziani e aiuti concreti a chi ha bisogno

Durante le feste si sono moltiplicate le iniziative solidali. Il Comitato di quartiere Pianta Ospedaletto Coriano nei giorni antecedenti il Natale ha distribuito 149 panettoni a tutti i residenti nati prima del 1932. Insieme al regalo, a ognuno di loro è stata recapitata una lettera di saluto. Molto significative le reazioni degli anziani, che si sono interfacciati con i volontari narrando storie intense di vita vissuta: una di loro ha ricordato i contenuti del diario di prigionia di suo marito, un’altra ha raccontato il periodo delle lotte partigiane; un’altra ancora si è detta lieta di essere percepita ancora "parte della comunità". Anche il Comitato di quartiere di Villafranca e San Martino in Villafranca ha realizzato un progetto natalizio rivolto agli ultraottantenni nel territorio della Lughese. I volontari hanno consegnato un pandoro a tutti gli anziani. In tutto sono stati coinvolte 50 persone, tra le quali due ultracentenari.

Nei giorni scorsi Arianna Suozzo, presidente del Leo Club, e Vera Roberti, la socia del Lions Club Forlì hanno donato dei pandori ai pazienti del reparto Geriatria dell’ospedale Morgagni-Pierantoni, mentre il presidente del gruppo Ospedali Privati, Paolo Savorelli, alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini, ha consegnato alla Croce Verde Meldola- Predappio una pompa peristaltica per nutrizione enterale. Il dispositivo è destinato ad una giovane romena che, a causa della Sindrome di Rett, non è più in grado di deglutire i comuni cibi solidi e risulta oggi fortemente denutrita. Sempre nel mese di dicembre, in occasione dell’inaugurazione del riallestimento della mostra fotografica ’Le cento chiese di Forlì ’ alla sede del Vescovado, l’associazione Amici della Pieve ha consegnato a Mons. Livio Corazza 500 euro per sostenere l’opera dell’Emporio della Solidarietà.