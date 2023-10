Panificatori, nasce il Club Sirpa

È nato in questi giorni il Club Sirpa, uno spazio aperto a tutti i corsisti che hanno frequentato la prima e seconda edizione della Sirpa Academy, la scuola di alta formazione per imprenditori della ristorazione, pasticceria e panificazione lanciata dalla cooperativa Coap due anni fa a Forlì. Il Club Sirpa sarà una delle principali novità della terza edizione del corso, in fase di preparazione (per informazioni inviare mail a info@sirpaacademy.it). I partecipanti potranno prendere parte a incontri di approfondimento per riflettere sulle principali tematiche manageriali affrontate, insieme a tutor esperti che avranno il compito di supportarli e consigliarli. Coap (cooperativa di approvvigionamento fra panificatori e pasticcieri) è stata fondata nel 1959 a Forlì da un gruppo di artigiani, con lo scopo di ridurre il costo delle materie prime destinate alla produzione. Associata a Legacoop conta circa 350 soci nell’area Romagna, Bologna e Ferrara, dove è leader nel settore del food service professionale, con un magazzino di oltre 2mila prodotti e un fatturato atteso per il 2023 di circa 16 milioni di euro. "Il programma della terza edizione della Sirpa Academy – spiega il direttore Fabrizio Fabbri – rispecchierà quello delle precedenti edizioni, ma stiamo mettendo a punto alcuni dettagli per migliorare la qualità della esperienza formativa. Quest’anno abbiamo inserito il public speaking e un’altra novità riguarda il settore economico finanziario: come gestire la liquidità". "Vogliamo offrire un servizio di formazione, ma anche di consulenza gratuita su questioni economiche e finanziarie – afferma il presidente Maurizio Montanari – con il format di una tavola rotonda con simulazioni pratiche e reali".

Gianni Bonali