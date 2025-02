Panighina, cercasi sponsor per la rotonda

Il Comune di Bertinoro ha nuovamente pubblicato l’avviso pubblico per la ricerca di sponsor per la progettazione, realizzazione e manutenzione dell’isola centrale verde della nuova rotatoria a Panighina lungo la via Emilia.

Gli interessati dovranno indirizzare la domanda all’Ufficio Protocollo, piazza della Libertà 1, a mezzo raccomandata o tramite consegna a mano o scrivendo a protocollo@comune.bertinoro. fc.it entro e non oltre le ore 12 di lunedì 5 maggio 2025. L’avviso e la modulistica sono disponibili nella homepage del sito www.comune.bertinoro.fc.it.

Quale corrispettivo lo sponsor potrà installare dei mezzi pubblicitari (4 cartelli, uno per ogni ramo stradale) esclusivamente all’interno dell’area verde in oggetto e nel rispetto delle prescrizioni del codice della strada. Per ogni informazione o chiarimento inerente il presente avviso, è possibile scrivere a ufficiodipiano@comune.bertinoro. fc.it o contattare il numero di telefono: 0543.469261.

ma. bo.