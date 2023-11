Pannolini e pannoloni, nuove modalità

Hera ha stabilito nuove modalità di richiesta del servizio di raccolta di pannolini e pannoloni con il QR Code nei Comuni di S. Sofia e Premilcuore. Il nuovo sistema è a disposizione di chi ha necessità di conferire importanti quantità di presidi sanitari assorbenti, per cui è previsto un passaggio aggiuntivo di raccolta dell’indifferenziato. Per rinnovare o fare richiesta ex novo a Hera del servizio di raccolta per pannolini e pannoloni ora è possibile farlo anche con il QR Code. "Per far fronte alle esigenze delle famiglie in cui vivono neonati, anziani e degenti che producono significative quantità di pannolini, pannoloni e altro materiale sanitario (come sacche per dialisi) è a disposizione un passaggio aggiuntivo di raccolta dell’indifferenziato, dando quindi la possibilità di fruire di due raccolte settimanali. I presidi sanitari vanno conferiti all’interno del bidone grigio dell’indifferenziato, nella giornata, segnalata sul calendario porta a porta o sull’app ‘Il Rifiutologo’. Come fare richiesta o rinnovarla? Basta inquadrare il QR code con il cellulare e compilare i campi richiesti. Iil QR code si trova sulla lettera recapitata a casa ai cittadini che ad oggi risultano già usufruire del servizio sul sito di Hera oppure su www.gruppohera.itassistenzacasaambientela-raccolta-nel-tuo-comune-sezione cliccando su ‘Modulo Pannolini’; sulla APP Il Rifiutologo o all’indirizzo www.ilrifiutologo.it cliccando sul ‘Modulo Servizio Aggiuntivo PannoliniPannoloni’ presente nella sezione ‘Materiali Illustrativi’.