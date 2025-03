Paola Bezzi presenta i suoi libri. Tra Casemurate e Adele Garavini

Oggi alle 16, a Palazzo Morattini (Pievequinta), verranno presentati i libri di Paola Bezzi: ’Casemurate. Memorie e misteri di una villa di frontiera all’incrocio tra la via dell’ambra e la via del mare’ e ’Destinazione sottosuolo. Storia di Adele Garavini e Primo Pasini: dalla mezzadria poderale forlivese alle solfare cesenati, dalle miniere del Lussemburgo alle gallerie del lager di Mauthausen’. Insieme all’autrice interverranno Serena Savoia, presidente dell’Associazione Culturale e Ricreativa Amici della Pieve Odv, Mauro Mariani e Gabriele Zelli, autori delle prefazioni dei due volumi. Il primo libro racconta come secoli di storia si sono dipanati attorno all’insediamento fortificato posto a guardia di un famoso e pericolosissimo incrocio, quello di Casemurate. Il secondo volume racconta una storia altrettanto vera, quella di una bambina che fu costretta a lasciare la casa nella pianura forlivese in cui era nata, arrivando il mondo sconosciuto delle miniere cesenati di zolfo. L’incontro è promosso anche dal Comitato Pro Forlì Storico-Artistica. Ingresso libero. Al termine momento conviviale. Per informazioni, contattare Gabriele Zelli (349.3737026).