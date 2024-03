Paola Casara: "Scuola e famiglie?. Abbiamo potenziato nidi e centri estivi"

Assessora Paola Casara, la recente polemica sugli orari pomeridiani negli asili solleva un tema: cosa si fa per conciliare con la scuola i ritmi di vita delle famiglie?

"Il mondo del lavoro in continuo mutamento e la necessità di garantire ai bambini percorsi educativi più robusti sono in un equilibrio molto sottile. Per mantenerlo abbiamo fatto molto: nel 2019 c’erano 569 posti al nido che abbiamo portato a 675 nel 2023, rispondendo così a tutte le richieste. Abbiamo potenziato con risorse comunali i centri estivi, coprendo con 190.000 euro le domande non accolte dalla Regione. Nel 2023 abbiamo dato la completa gratuità dei centri estivi agli alluvionati".

La crisi energetica ha portato molte scuole a chiudere il sabato. È giusto andare avanti così?

"La chiusura del sabato è più dovuta al cambiamento degli stili di vita, che portano le famiglie a chiedere la settimana corta a scuola".

Il Covid vi ha costretto a cambiare molte cose e di frequente, con relative polemiche. Ripensandoci oggi, è stato tempo sottratto ad altre attività o vi ha lasciato qualcosa di concreto?

"Il Covid è stato una sfida e un banco di prova, andando a scoprire anche altri percorsi e nuove prospettive, come la didattica a distanza e i nuovi regolamenti sui dehors".

Per rilanciare alcune scuole è davvero necessario rifarle, come la Manzoni e la Maroncelli?

"Abbiamo effettuato decine di interventi in quasi tutti i plessi scolastici, di adeguamento sismico, funzionale, rifacimento facciate investendo 75 milioni di euro. Siamo stati i primi a installare sanificatori d’aria. Quando il costo dell’intervento è maggiore che rifare la scuola, allora sì, la ricostruiamo".

La Maroncelli viene addirittura demolita.

"Era chiusa perché inagibile, fa parte di un intervento di riqualificazione di tutta l’area, quello che verrà fuori sarà un edificio polifunzionale, non solo una scuola".

Sempre più spesso si parla dell’importanza della formazione professionale. I principali progetti cittadini come Cnos-Fap, scuola edile, ingegneria navale, scuola dei mestieri di Ferretti, fanno riferimento ai privati e poco o nulla al Comune. Ce ne sono altri che seguite direttamente?

"Quello che il Comune può fare in questo ambito è creare le condizioni a sostegno di enti e imprese. Come il ‘bando talenti’ che prevede l’accoglienza per i giovani talenti e le loro famiglie".

Da assessore alle imprese: l’amministrazione è stata duramente attaccata da Confcommercio. Caso isolato o, provenendo da una realtà solitamente non ostile, è il segnale di un malessere anche di altre realtà?

"Ogni provvedimento di questo assessorato è stato licenziato in piena sintonia con tutte le associazioni di categoria: il ‘codice sesto’ riformato per contrastare la burocrazia, appalti, dehors, sono sempre stati tutti concertati. Non credo vi siano malesseri da questo punto di vista".

Di fatto Italia Viva (Di Maio), Azione (il senatore Lombardo) e Sara Samorì, tutti riconducibili alla Civica, dicono che Zattini ha lavorato in continuità con Drei. È così secondo lei?

"Non abbiamo mai detto e neppure pensato che Forlì dovesse essere smantellata. Abbiamo confermato le scelte che ritenevamo giuste, completato i progetti che erano fermi, cambiato ciò che non funzionava, come, per esempio, l’Unione dei Comuni da cui siamo usciti".

Riparliamo della concessione della sala Randi. Le opposizioni dicono che c’è una regola che vieta l’uso politico prima dei 30 giorni dal voto. Come risponde?

"La sala Randi è a uso del Comune, quindi anche dei gruppi consiliari, come siamo noi, ma come è anche Forlì e Co. e il Pd".

In caso di vittoria e se superaste il 10,8% del 2019, chiedereste a Zattini almeno due assessori?

"La Civica è la lista del sindaco, non dobbiamo rivendicare nulla. Prima viene il bene della città che sarebbe la riconferma di Zattini come sindaco".

Nel 2019 la lista era caratterizzata da diversi esponenti di Comunione e Liberazione. Ci saranno ancora?

"Siamo aperti a esponenti della società civile, del mondo moderato che liberamente scelgono di avvicinarsi a noi, ovviamente anche dal mondo cattolico".

Cosa voterà lei alle Europee?

"Decido a seconda dei candidati e di chi ci garantirà di portare le istanze di Forlì".

Se rilegge il proprio percorso, dalla Lega alla rappresentanza dei moderati, trova che ci sia stata una frattura o continuità?

"Sono una convinta federalista che pratica politica a livello locale. Ho sempre apprezzato lo spirito del fare e la cultura amministrativa, caratteristiche che ritrovo nella Lega".

Il vicesindaco Damiele Mezzacapo ha detto che la candidatura di Sara Samorì, ex Pd, potrebbe fare più male che bene alla coalizione. Cosa ne pensa?

"Ognuno ha il suo punto di vista, su queste questioni decide il sindaco".