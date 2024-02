Paolo Jannacci sul palco nel nome del padre Enzo

Appuntamento domani in centro a Forlì dedicato a un mito della musica e dello spettacolo: alle ore 17 la Sala ex cinema Mazzini ospiterà infatti Paolo Jannacci, pianista e compositore, figlio del compianto Enzo, e il giornalista Enzo Gentile: il duo, all’interno del programma di ‘Forlimusica’, presenterà ‘Ecco tutto qui’, uno spettacolo musicale sulla vita del grande Enzo Jannacci. In pratica, "tutto quello che avreste voluto sapere di Enzo Jannacci e non avete mai osato chiedere".

Enzo Jannacci ci lasciava nel 2013. Il cantautore ha fatto grande la canzone e il mondo dello spettacolo italiano dalla fine degli anni Cinquanta in poi. È stato un musicista curioso, ha scritto e cantato per raccontare la storia quotidiana, ha lavorato in teatro, in televisione e al cinema. Medico legatissimo alla professione, e raccontato Milano e i più umili ed emarginati.

La testimonianza della sua carriera passa per questo incontro fra il figlio Paolo, anche stretto collaboratore dai concerti allo studio di registrazione, oltre che di grandi artisti come Ornella Vanoni, Paolo Conte e Dario Fo, oltre che, appunto, Enzo Gentile, un giornalista che lo ha visto da vicino e lo ha conosciuto bene. I due protagonisti sul palco interverranno con due microfoni e un pianoforte, anche per riascoltare alcune delle canzoni più famose di Enzo Jannacci.

Lo show da ieri ha fatto registrare il tutto esaurito. Per informazioni comunque si può contattare il Teatro delle Forchette ( sede operativa via Vivaldi 22, tel. 0543 1713530). Da ricordare che per i minori di 16 anni, se accompagnati, l’ingresso ai concerti di ForlìMusica è gratuito e un accompagnatore ha diritto al biglietto ridotto a soli 5 euro.

Alessandro Mambelli