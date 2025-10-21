Paolo Lucchi (Legacoop): "Ravegnana e treni veloci, resta il rebus delle risorse"

Paolo Lucchi è dal 2023 presidente di Legacoop Romagna – che associa oltre 360 cooperative nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini – per un valore della produzione pari a 7,5 miliardi di euro, più di 25mila lavoratori e oltre 320mila soci.

Lucchi, nel 2025 Legacoop Romagna compie 80 anni: un traguardo importante per il sistema cooperativo. Come sta andando l’economia?

"Il 5 dicembre prossimo festeggeremo la ricorrenza presso la sede Cia-Conad di Forlì e presenteremo anche un libro sulla storia e sul futuro della nostra associazione. Il 2024 è stato un anno buono, con l’80% delle cooperative che ha chiuso in utile e il 2025 dovrebbe confermare questo andamento, anche se i margini potrebbero ridursi in alcuni settori, perché i consumi continuano a calare. Nel 2026, invece, le difficoltà causate dai conflitti internazionali e una Legge Finanziaria inadeguata, ci portano a pensare che i dati per i prossimi 12 mesi saranno meno brillanti, sia in termini di fatturato che di propensione all’assunzione di nuovi lavoratori".

Veniamo ai temi che animano il dibattito politico ed economico. Partiamo dalla proposta del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale di ridurre le tasse aeroportuali per gli scali con meno di un milione di passeggeri, tra i quali ovviamente il Ridolfi. Cosa ne pensa?

"Siamo favorevoli, perché l’obiettivo è quello di aumentare la competitività degli aeroporti più piccoli, come appunto il ‘Ridolfi’ di Forlì. Occorre puntare alla creazione di un sistema regionale degli scali, che coinvolga Bologna, ma anche Rimini, Forlì e Parma, dando una precisa identità ad ognuno. Dobbiamo aiutarli a crescere e la proposta di De Pascale è un primo passo in avanti".

La Romagna necessita, con urgenza, di nuove infrastrutture: a che punto siamo?

"Nel 2026 saremo completamente orfani del Pnrr e le risorse non ci paiono sufficienti per sostenere il clamoroso ritardo infrastrutturale del nostro territorio e del Paese in generale. È una questione che ci trasciniamo da anni: la Ravegnana, il nodo autostradale di Bologna, una rete ferroviaria fuori dall’alta velocità, non all’altezza di ciò che ci serve e un problema di collegamenti e di manutenzioni stradali ormai non più rinviabile. Il nodo centrale è il Porto di Ravenna, con la sua Zona Logistica Semplificata, che potrebbe diventare uno degli scali più importanti del Mediterraneo: ma bisogna investire in una rete che favorisca l’economia".

Si parla però di una stazione dell’alta velocità da chiamare ‘Romagna’: prima l’ipotesi Cesena, ora Forlì.

"Non è importante questo, quanto potenziare la rete a livello locale".

Capitolo fiere: a Forlì, la Camera di Commercio pensava a un disimpegno dall’azionariato, poi rientrato. Mentre Cesena fa i conti con la vicenda del Macfrut e l’uscita di Renzo Piraccini dopo 11 anni di presidenza.

"Il sistema fieristico romagnolo poggia su Rimini che ha un fatturato di oltre 250 milioni di euro, ma occorre pensare, per esempio, alla costruzione di un casello autostradale dedicato con uscita alla fiera, dopo che il collegamento ferroviario diretto ha dato buoni risultati".

In chiusura, la candidatura di Forlì-Cesena a capitale italiana della cultura 2028 sarà un volàno per tutto il territorio?

"Legacoop è stata tra le promotrici del coinvolgimento di Cesena, anche per riprogettare insieme i grandi contenitori culturali: siamo pronti a fare la nostra parte. Un buon risultato, se non la vittoria, avrà certamente ricadute positive".