Paolo Malaguti al Diagonal Loft

Lo scrittore Paolo Malaguti presenta oggi a Forlì il suo libro ’Fumana’ alle ore 19 al Diagonal Loft-Club (viale Salinatore) per il ciclo ‘BV Off’. Fumana nella bassa del Po vuol dire nebbia. In quel mare pallido che copre ogni cosa come un mantello, a lei che si chiama Fumana piace perdersi e non ha paura di nulla. Lo sa bene suo nonno, il rude Petrolio, che di notte la porta nelle paludi a pescare le anguille. Fumana cresce libera e selvaggia, ma quando comincia a farsi donna, Petrolio deve chiedere aiuto alla Lena, la ‘strigossa’ della zona. Lena le insegnerà molte cose, da come stendere la sfoglia per i cappelletti alle parole segrete che usa per guarire le persone. Una storia piena di tenerezza sui legami, sull’accettazione del proprio destino ma anche sulla tenacia nel cercare la propria strada. Paolo Malaguti (foto sotto) è nato a Monselice (Padova) nel 1978 e ha pubblicato per Einaudi diversi libri premiati in importanti concorsi.