Paolo Meneguzzi canta al castello per ’Splendido’

Sarà Paolo Meneguzzi l’ospite d’onore del terzo appuntamento di Splendido, l’evento quindicinale estivo del castello del capitano delle artiglierie di Terra del Sole. Conosciuto per successi come ‘Verofalso’, ‘Musica’, ‘In nome dell’amore’, ‘Lei è’, l’artista, nato in Svizzera 47 anni fa, darà il via allo show alle 21.30. Alle 20.30 il ‘fashion show’ di Batani Sposa. Dalle 19.30 all’una aperitivo, cena e dopocena. Si potrà portare un telo da casa per sedere sul prato, utilizzare uno dei cuscinoni disseminati nel parco o prenotare un tavolo (fronte palco 25 euro a persona con un ticket food e un ticket drink; altri tavoli 20 euro). L’ingresso prima del concerto costa 15 euro drink incluso; 12 euro con drink dopo lo spettacolo. Alle 22.30 musica con Pyton Dj e Gaddo. Le famiglie e gli amici a quattro zampe sono accolti con gioia. Info: 333.9909562; prenotazioni https:bit.lySPLENDIDOALCASTELLO.