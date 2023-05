Paolo Poponessi presenta ‘Abbasso Napoleone!’

Nuovo appuntamento con ‘Una serata con l’autore - storia e storie della Romagna Toscana’ questa sera nella sala del tribunale del Palazzo pretorio di Terra del Sole. Alle 21 il giornalista e scrittore Paolo Poponessi presenterà il volume ‘Abbasso Napoleone! Ribelli e rivolte a Forlì (1796 -1813)’, edito da L’almanacco nella collana ‘l’altra storia’. Un vero e proprio reportage sulla fine del Settecento, uno studio approfondito sulle rivolte nelle legazioni pontificie e sui Viva Maria della Romagna Toscana che per anni contrastarono gli occupanti francesi. Nell’occasione verranno presentati i risultati di un’accurata ricerca svolta negli archivi di Bagno di Romagna e Terra del Sole. A moderare l’incontro sarà Alessandro Minardi. La serata, organizzata dalla Pro loco della cittadella in collaborazione con il Comitato della Romagna Toscana per la promozione dei valori risorgimentali, conclude la rassegna storico - letteraria iniziata lo scorso mese di marzo. L’ingresso è libero. Per informazioni, tel. Pro loco di Terra del Sole allo 0543.766766, www.terradelsole.org.