Paolo Poponessi racconta Re Teodorico un grande ’barbaro’

Per l’edizione 2023 de ’Il Maggio dei Libri’, oggi alle 16, presso la sede di Forlì dell’Archivio, in via dei Gerolimini 6, verrà presentato il volume dello storico forlivese Paolo Poponessi dal titolo ’Teoderico in Appennino. Mito, storia e scoperte archeologiche’, storia legata alla figura di Re Teoderico, un ’barbaro’ che voleva fare rivivere in sé e nella sua opera di governo la grandezza degli imperatori romani. Introduce Gianluca Braschi, direttore dell’Archivio di Stato di Forlì-Cesena. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni: 0543 31217, email: [email protected]; sito web: http:www.archiviodistato.forli-cesena.it.