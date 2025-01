Paolo Saporiti alla Rimbomba

È uno dei concerti più attesi della seppur ricca stagione del circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro, quello di Paolo Saporiti che calcherà il palco di via Mainardi 14 questa sera alle 21,45. Saporiti, chitarrista, cantante e compositore milanese, propone un cantautorato italiano, in cui domina l’attenzione per i dettagli e la profondità dei testi. La sua voce calda, graffiante ed evocativa, che si interseca perfettamente con i melodici arpeggi costruiti dalla chitarra baritona acustica, lo porta a ben sei album da solista, punto cardine e di svolta del suo percorso artistico. Il suo ultimo lavoro discografico, ‘La mia falsa identità’, è un disco pregevole, potente, raffinato, elegante, appassionato e pieno di energia. Prima dell’esibizione di Saporiti, per chi vuole, è possibile cenare al circolo alle 20, solo su prenotazione chiamando o inviando un messaggio whatsapp al 333.1296915.

ma.bo.