Papa emerito, esequie con campane funebri nelle nostre chiese

Il vicario generale della diocesi di Forlì-Bertinoro, don Enrico Casadei, in una comunicazione ai sacerdoti, ai diaconi, ai religiosi e alle religiose, agli uffici diocesani, al consiglio pastorale diocesano e alle consulte laicali, fa sapere che il vescovo, monsignor Livio Corazza, "ci chiede di accompagnare le esequie solenni in Roma del papa emerito con il suono funebre delle campane delle nostre chiese, domani alle 9.30". Il vicario ricorda anche che il vescovo "invita i defeli a partecipare alla messa, da lui presieduta, in suffragio del papa emerito, sabato alle 10 in Cattedrale" e che "nella misura del possibile, è bene anche estendere a tutti i fedeli l’invito a partecipare a questa celebrazione comunitaria".