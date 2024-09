Papa Giovanni XXIII ‘Un pasto al giorno’, in campo i volontari

Domani e domenica l’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII propone anche a Forlì l’iniziativa solidale ‘Un pasto al giorno’ per sensibilizzare sui temi della povertà e offrire un aiuto concreto a chi ancora soffre la fame.

I volontari della Papa Giovanni XXIII saranno presenti davanti alle chiese del Ronco e di Santa Rita, Bussecchio, Ravaldino, Cappuccinini, San Paolo, San Mercuriale, Pianta, San Benedetto, Cava, Villanova, San Tomè, San Martino in Villafranca e santuario di Fornò. A Forlimpopoli l’iniziativa interesserà le chiese di San Pietro, San Rufillo e Santo Spirito. "‘Un pasto al giorno’ è un evento benefico con un potente richiamo all’azione in un periodo in cui l’urgenza di rispondere ai bisogni degli ultimi si fa sempre più pressante – affermano i responsabili della Comunità Papa Giovanni XXIII – in un contesto storico in cui guerre, crisi economiche e cambiamenti climatici stanno spingendo sempre più persone verso la povertà assoluta".

La comunità di don Benzi, attiva da più di 50 anni e oggi in 40 Paesi nel mondo, propone un’iniziativa che trasforma immediatamente l’aiuto materiale in azione concreta. In Emilia-Romagna, ad esempio, con le sue oltre 130 strutture e realtà di accoglienza, la Comunità offre aiuto in tutta la regione a circa 900 persone. La zona di Forlì, della quale è responsabile Elisabetta Cimatti, gestisce 25 sedi che accolgono circa 250 persone, che così trovano un posto a tavola, accoglienza e sostegno per ricostruire il proprio futuro. Per info sull’iniziativa: www.unpastoalgiorno.org.

In occasione dell’iniziativa, verrà distribuito il calendario dedicato al centenario dalla nascita di don Oreste Benzi, il fondatore della Comunità. Anche a Forlì e nel comprensorio sono previsti appuntamenti della Comunità Papa Giovanni XXIII.

Alessandro Rondoni