Pappona, nuovi lavori di messa in sicurezza. Questa sera convocata un’assemblea pubblica

Il sindaco Jader Dardi ha convocato per stasera a Modigliana, nella sala Bernabei alle 20,30, una assemblea pubblica, con invito ai cittadini a partecipare, per presentare gli interventi previsti sulla Faentina, sp 20, nel tratto della Riva della Pappona, inseriti nel programma degli interventi per la ricostruzione del territorio di Modigliana, come indicato nelle ordinanze del Commissario straordinario alla ricostruzione. La Provincia di Forlì-Cesena ha annunciato, infatti, un intervento urgente per il rafforzamento del sistema di protezione dalla caduta massi dalla rupe,

un evento che potrebbe avere conseguenze drammatiche. Le lavorazioni di disgaggiamento sulla riva, tecnica utilizzata per la messa in sicurezza di pareti rocciose o di scarpate con possibilità di frane, richiederanno la sospensione della circolazione martedì 5 e mercoledì 6 novembre dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 17,30 per operare in sicurezza. Durante la sospensione della circolazione Modigliana sarà raggiungibile solo dalle autovetture e da veicoli con massa inferiore a 3,5 tonnellate dalle vallate del Lamone - Sp 66 Casale e del Montone - Sp 21 Trebbio.

g.a.