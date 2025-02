’Paprika’, il capolavoro di Satoshi Kon al San Luigi

All’interno della rassegna ’Anim&Core’ al San Luigi, uno dei capolavori più acclamati dell’animazione giapponese torna finalmente al cinema per tre giorni, da domani al 19 febbraio. Si tratta di ’Paprika – sognando un sogno’, del maestro Satoshi Kon. Originariamente presentato alla 63ª Mostra del cinema di Venezia, Paprika rappresenta una pietra miliare nella storia del cinema. È considerato il capolavoro del regista di culto conosciuto anche per i capolavori ’Perfect Blue’ e ’Tokyo Godfathers’. Paprika ha influenzato il cinema contemporaneo, ispirando anche Christopher Nolan per ’Inception’.

Il film sarà in programma alla sala San Luigi (via Luigi Nanni, 14) domani e mercoledì 19 febbraio nella versione doppiata in italiano, e martedì 18 in lingua originale sottotitolato in italiano. Le proiezioni avranno inizio alle ore 21, ma la sala sarà aperta dalle 20.15. I biglietti sono acquistabili presso la cassa del San Luigi unicamente nelle serate di programmazione del film.

Alessandro Mambelli