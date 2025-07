Paratie, altri 1,2 milioni in arrivo. Post alluvione, fondi dalla Regione. Accolte 482 domande su 675

Altri un milione e duecento mila euro. È la cifra stanziata tramite determina della Regione Emilia-Romagna per il bando relativo alle paratie e ai dispositivi di difesa, che permetterà alle 482 persone la cui domanda è stata accolta (su 675 complessive domande presentate) di ricevere contributi necessari ad acquisire i dispositivi ed installare le paratie o, in caso le abbiano già acquistate, a ricevere immediatamente un rimborso corrispettivo, osservando le indicazioni contenute nel manuale per la rendicontazione. Questa somma si aggiunge poi agli iniziali 5 milioni che erano stati disposti dalla Regione. Il totale si configura quindi come una cospicua misura di ricostruzione e, soprattutto, di prevenzione, messa in atto in considerazione degli ultimi fenomeni di alluvione che hanno impattato così tanto e in maniera così trasversale sull’intero territorio.

Rimangono ancora in fase di valutazione le altre 200 domande presentate dagli utenti nel periodo 14-20 novembre 2024, su cui gli interessati riceveranno presto richiesta di chiarimenti e/o integrazioni direttamente dalla Regione. Intanto, ulteriori informazioni possono essere richieste via e-mail scrivendo a dispositiviperalluvioni@regione.emilia-romagna.it, oppure telefonando all’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) dell’amministrazione regionale, al numero verde 800.66.22.00.

Nelle prossime settimane la Regione procederà a ulteriori assegnazioni di contributi, sempre seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. È possibile visionare il bando con tutte le informazioni necessarie al seguente link: https://politicheterritoriali.regione.emilia-romagna.it/leggi-atti-bandi/bandi/bando-dispositivi-per-alluvioni.