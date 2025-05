Paratie anti-alluvione. In provincia sono quasi 2mila le domande. Pronti i primi contributi

A tre mesi dalla chiusura del ‘bando paratie’ sono 2.756 le domande già esaminate, tutte relative ai primi giorni di apertura, dal 30 ottobre al 13 novembre compreso. Di queste, oltre 1.700 risultano ammissibili e finanziabili con priorità, poiché provenienti dai territori maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali. Il contributo complessivo idealmente assegnato in questa prima fase sfiora i 5 milioni di euro. Si tratta, tuttavia, soltanto di una prima tranche di valutazioni, che ha interessato meno della metà delle domande presentate: in totale, infatti, ne sono arrivate 6.902, circa 1.800 delle quali dalla provincia di Forlì-Cesena, tra le più colpite. "L’impegno – spiega la sottosegretaria alla Presidenza con delega alla Protezione civile Manuela Rontini, intervenendo durante la ‘Commissione territorio e ambiente’ dell’Assemblea legislativa – è di valutare la possibilità di mettere a disposizioni ulteriori risorse per soddisfare tutte le richieste. Vogliamo dare una risposta concreta a tutti coloro che hanno fatto domanda di contributo e ai quali è stata riconosciuta ammissibile. Questo bando rappresenta un supporto doveroso a chi ha dovuto sopportare delle spese per mettere in sicurezza la propria abitazione o azienda. È così che vogliamo dimostrare la vicinanza della Regione".

Contestualmente, la Giunta regionale ha approvato la riprogrammazione delle risorse derivanti dalle donazioni di cittadini, imprese e associazioni confluite sul conto corrente ‘Un aiuto per l’Emilia-Romagna’. Grazie a quest’operazione, il fondo iniziale di 10 milioni di euro è stato rafforzato con ulteriori 3,9 milioni, destinati al bando paratie. Crescono, dunque, le risorse stanziate per l’acquisto di dispositivi anti-allagamento, come paratie mobili, pompe e valvole di non ritorno, a tutela delle abitazioni danneggiate o a rischio. Un risultato accolto con favore dalla consigliera regionale Pd Francesca Lucchi: "La giunta, dopo il mio question time di gennaio, ha deciso di incrementare le risorse inizialmente stanziate per il ‘bando paratie’, rispondendo così all’enorme richiesta pervenuta. Questa misura ha raccolto una partecipazione straordinaria, soprattutto nelle province più colpite come Forlì-Cesena, Ravenna e Bologna. È un segnale importante che dimostra la volontà concreta della Regione di restare accanto ai territori anche nella fase della prevenzione e della ricostruzione. Continueremo a lavorare affinché ogni risorsa disponibile venga utilizzata per rendere il nostro territorio più sicuro e più pronto ad affrontare le sfide del clima che cambia". Nei prossimi giorni si concluderà l’istruttoria e sarà pubblicata la graduatoria definitiva.

In vista del secondo anniversario dell’alluvione del 16 maggio 2023, il Comune ha organizzato per questa sera, alle 20.30 nel salone comunale, un incontro pubblico dal titolo ‘Ricostruzione post-alluvione. Lavori in corso e progettazioni’. Intervengono il vicesindaco Vincenzo Bongiorno, l’assessore Giuseppe Petetta, diversi tecnici dell’Agenzia di Sicurezza Territoriale e Protezione civile, il presidente e il direttore del Consorzio di Bonifica Stefano Francia e Andrea Cicchetti. La serata sarà un’occasione importante per i cittadini alluvionati per fare il punto su quanto è stato realizzato finora e su ciò che resta ancora da fare.