Paratoie per il centro: "Parco urbano, stop all’acqua nei sottopassi"

Un sistema di paratoie da installare in due sottopassi ciclopedonali, per evitare che l’acqua, come accaduto in occasione dell’alluvione del 2023, allaghi il cuore della città e numerosi luoghi culturali. Si tratta di un intervento da 450mila euro, che come altri due (lavori sul canale di Ravaldino e sistemazione del parco urbano ‘Franco Agosto’), dovrà terminare entro metà del 2026, essendo coperto dal punto di vista economico da fondi del Pnrr.

La prima paratoia sarà installata nel sottopasso che da viale Salinatore (a fianco del locale Diagonal) collega corso Garibaldi. "Nel maggio 2023 l’acqua è entrata da lì per arrivare nel corso", spiega l’assessore Giuseppe Petetta, intervenuto ieri in commissione per illustrare la delibera che verrà votata martedì dal consiglio comunale.

"Quello è un sottopasso realizzato 20-25 anni, che ha già i vani per inserire le paratoie", aggiunge. Innalzare la barriera artificiale, "in caso di un’altra alluvione, impedirà all’acqua di arrivare verso il centro città". Il secondo riparo verrà montato in vicolo Casaglia, che collega via Andrelini (e il San Domenico, vicinissimo) con il parco urbano. La sua funzione sarà la stessa di quella precedente. Si può pensare ai numerosi siti culturali che le due opere potrebbero proteggere: oltre ai musei, il San Giacomo, palazzo Romagnoli dove per anni resterà la biblioteca e, in corso Garibaldi, la Ripa destinata ad accogliere archivi e uno studentato.

Sono 904mila euro quelli che verranno poi utilizzati per la sistemazione del canale di Ravaldino, che ha avuto cedimenti durante l’alluvione sia nella parte coperta che in quella scoperta. È di 1.950.000 euro l’importo dell’intervento al parco urbano ‘Franco Agosto’. Questo terzetto di lavori verrà progettato e realizzato dalla Struttura commissariale (in commissione è stata illustrato l’affidamento della committenza ausiliaria a Consap, società in house dello Stato). I quasi 2 milioni di euro, aggiunge l’amministratore, "escludono i 500mila euro, frutto della donazione della testata La7, che utilizzeremo per sistemare il laghetto. A breve ci sarà la gara per affidare i lavori di questa porzione del parco".

