Forlì, tornano i parcheggi a pagamento

Forlì, 18 giugno 2023 - Sosta, da domani si torna alla normalità. O quasi, perché se è vero che verrà ripristinato il pagamento all’interno delle strisce blu, la zona a traffico limitato non sarà riattivata ancora per almeno una settimana. Nei giorni scorsi la Confcommercio aveva proposto di estendere la sosta gratis per due anni per andare incontro alle esigenze del commercio. Sulle motivazioni del provvedimento dell’amministrazione comunale di ripristinare la situazione a com’era prima dell’alluvione e sulle novità in vista abbiamo rivolto alcune domande a Giuseppe Petetta, assessore alla mobilità e viabilità.

Assessore, quali furono le ragioni che portarono alla gratuità dei posteggi?

"È stata una misura che aveva uno scopo specifico: facilitare le operazioni di soccorso, in particolare dei tanti mezzi che da fuori erano affluiti in città. Inoltre era legata al fatto che molte aree di sosta erano inagibili perché allagate. Ora queste condizioni sono venute meno".

Avete notato comportamenti impropri?

"Sì, abbiamo ricevuto un bel po’ di segnalazioni in merito. Tutti avranno visto che in alcune parti del centro, in certi orari, nei giorni scorsi è stato davvero difficile trovare un posto libero".

Perché è accaduto?

"Le ipotesi più probabili sono due. Ha parcheggiato in centro chi era abituato a lasciare l’auto all’esterno e poi fare quattro passi a piedi; poi è possibile che alcuni residenti, invece di mettere la vettura nel garage privato o in cortile, abbiano trovato più pratico, anche vista la gratuità, posteggiarla in strada".

Tutto ciò però scoraggia il ricambio dei posti, che è uno dei requisiti da sempre richiesti, per esempio, dai negozianti.

"Infatti da lunedì si torna all’antico, con la differenza che la Ztl non sarà riattivata ancora per 8-10 giorni, a causa della presenza di diversi mezzi della Protezione civile che ancora hanno bisogno di spostarsi lungo tutto il centro storico".

Nella nota dell’amministrazione comunale che annuncia il ritorno delle righe blu è scritto che la scelta è condivisa dalle associazioni del commercio.

"Non solo dalle categorie economiche, abbiamo ricevuto sollecitazioni in tal senso anche da residenti del centro, alla luce delle criticità emerse nei giorni scorsi".

Quali parcheggi risultano ancora fuori causa?

"Per ora il parcheggio dell’Argine, nei pressi del parco urbano, che era stato inondato. Ma contiamo di riaprirlo già questo lunedì".

E quello della Fiera?

"Ci vorrà un po’ di più per la presenza di tanti veicoli danneggiati dall’alluvione. Ne sono stati spostati circa trecento, ora cercheremo di contattare i proprietari affinché trovino soluzioni diverse. Pur nell’eccezionalità della situazione non è opportuno che i mezzi restino a lungo in un parcheggio pubblico".

Fabio Gavelli