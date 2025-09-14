Parcheggi selvaggi: "Caos fuori dagli istituti?. Riorganizziamo gli spazi"

Ogni mattina, davanti ai cancelli delle scuole, si ripete lo stesso scenario: genitori che cercano di lasciare i bambini il più vicino possibile all’ingresso, auto ferme in doppia fila, biciclette intrappolate nel traffico e piccoli incidenti che sfiorano la quotidianità. Antonio Morgagni, ex docente al Liceo classico Morgagni, ora in pensione ma con oltre trent’anni di esperienza nell’educazione stradale, osserva questa realtà da vicino. "I genitori che accompagnano i ragazzi ogni giorno causano il maggior numero di infrazioni stradali – spiega –. È un paradosso: la scuola insegna la sicurezza, ma proprio lì davanti si violano le regole della strada".

Le criticità, secondo il professore, sono evidenti e si intrecciano tra loro. Far arrivare i bambini direttamente davanti al cancello significa privarli dell’esperienza di camminare insieme ai compagni, osservare l’ambiente e sviluppare autonomia. "Il pedone ha un cono ottico più ampio rispetto all’automobilista e può imparare molto dall’esperienza condivisa con altri – sottolinea –. Allo stesso tempo, il traffico motorizzato crescente genera congestione e inquinamento, peggiorando legalità, ambiente e qualità della vita. Nonostante la presenza dei marciapiedi e delle ciclabili, il traffico veicolare tende a prendere il sopravvento a causa del malcostume di molti automobilisti. Una diversa e migliore redistribuzione degli spazi può far leva psicologica sulla correzione dei comportamenti. La rivisitazione sarebbe quasi a ‘costo zero’".

Da qualche anno è stato introdotto a livello ministeriale la figura del ‘Mobility manager’ scolastico, che dovrebbe agevolare la viabilità vicino agli istituti: "È prevista su base volontaria ma già manca una cultura diffusa su questi temi. Se poi non è nemmeno retribuito, non c’è speranza d’introdurla". Da queste criticità nasce il progetto, ‘I bambini diventano attivi nel traffico’, che l’ex docente propone alle scuole elementari.

"L’idea è partire dall’educazione diretta: entrare nelle classi quinte per tenere lezioni sulla sicurezza e sensibilizzare a una mobilità più consapevole – conclude –. Inoltre, il progetto vuole coinvolgere i genitori, evidenziando l’impatto dei loro comportamenti quotidiani sul traffico, infine è previsto un incontro con l’assessore competente".

Il prof ha anche utilizzato l’intelligenza artificiale per rielaborare una serie di immagini: per esempio, dei dintorni delle scuole elementari ‘Manzoni’, ‘Dante Alighieri’, ‘Rodari’. Tra le soluzioni proposte ci sono, ad esempio, spazi di fermata ‘Kiss and Go’ simili a quelli degli aeroporti, che consentono di arrivare vicino ai cancelli, ma anche di lasciarli liberi velocemente. E poi divieti di accesso alle auto negli orari di ingresso delle scuole e la creazione di percorsi pedonali dedicate e chiaramente contrassegnate.