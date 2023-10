Parcheggio, accesso solo da via Bertini. Ecco dove acquistare i biglietti

Sono state comunicate ieri le misure relative all’ordine pubblico in vista del derby contro Rimini di domani. Innanzitutto, va specificato che i tifosi della città adriatica potranno entrare al Palafiera ma (come noto) non possono acquistare biglietti in prevendita nella nostra provincia. Per lo stesso motivo, non si possono acquistare tagliandi online.

Per ragioni di sicurezza cambierà la viabilità: dalle 17 – un’ora prima della palla a due – sarà chiusa al traffico ‘normale’ via Punta di Ferro, tra le rotonde di via Bertini e quella che porta all’iper. Potranno però entrare i tifosi, ai quali sarà messo a disposizione il parcheggio di fronte alla Fiera: si accederà in ogni caso solo dal lato di via Bertini. La Pallacanestro 2.015 invita i tifosi forlivesi ad arrivare con opportuno anticipo, per evitare lunghe code agli ingressi e agevolare l’afflusso all’Unieuro Arena.

I punti autorizzati per la prevendita ai forlivesi sono i seguenti: edicola Bartolucci (via Seganti 3A), La Caffetteria (via Ravegnana 146A), Punto Snai a Forlì (in viale Roma 147 e via Bertini 194) e Forlimpopoli (via Berlinguer 5). Nel paese artusiano anche la tabaccheria Casadei Stefano (via Saffi 56) e Ticketando (via Calvino 77). Sono previste riduzioni per over 65, under 18 e universitari; l’ingresso è gratuito per gli under 6, nel terzo anello anche per gli under 10.