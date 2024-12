"Parcheggio di nuovo agibile"

La macelleria e rivendita di alimentari ‘Eziocarni’ è proprio all’altezza di via Sendi, quella che le auto erano obbligate a percorrere per riprendere viale dell’Appennino e per lui la chiusura è stata quasi indolore. "Quando abbiamo saputo del cantiere ci siamo rimasti malissimo – racconta il titolare Alessandro Arfelli – ed eravamo molto preoccupati, invece per i nostri clienti non è cambiato nulla.

Anzi, posso quasi dire che abbiamo lavorato di più, perché il traffico era dirottato proprio davanti a noi". La riapertura ha risolto un problema: "È tornato il parcheggio in via Fratelli Cangini che durante i lavori era venuto meno ed è un bell’aiuto per i nostri clienti".