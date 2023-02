Parco, 9 turisti su 10 decidono di tornare

di Oscar Bandini

L’indagine sui visitatori del Parco nazionale svolta in collaborazione con Apt Servizi Emilia Romagna ha messo in evidenza le caratteristiche di coloro che lo frequentano. Molto positivi sono i giudizi sull’accessibilità dei luoghi, la pulizia e la manutenzione dei sentieri.

Giudicati buoni, ma con stimoli e suggerimenti a migliorare la cartellonistica, la gestione dei musei e dei siti culturali, la qualitàorganizzazione delle visite guidate e la disponibilità di piste ciclabili e ippovie. L’indagine, condotta nel secondo semestre del 2022, si inserisce nell’ambito della Carta europea del turismo sostenibile (Cets). L’obiettivo è stato quello di analizzare la domanda turistica, le caratteristiche dei visitatori, le indicazioni sulle loro attività e i giudizi espressi.

Sono stati raccolti circa 300 questionari, metà sul versante emiliano romagnolo e la restante parte su quello toscano, ben rappresentativi quindi dell’intero territorio.

Punti dolenti invece l’insufficiente rete di trasporto pubblico per raggiungere il Parco – come ha più volte sottolineato il Carlino – e la mobilità in particolare per i diversamente abili: sono, per i turisti intervistati, le maggiori criticità alle quali gli enti devono dare risposte.

Nello specifico l’indagine evidenzia la capacità del territorio di fidelizzare i turisti: il 90% degli intervistati ha infatti visitato il Parco più volte e, nel 50% dei casi, lo ha fatto con la famiglia. Sono sempre più utilizzati i canali digitali per informarsi sul Parco e sulle attività praticabili, in particolare il sito web e i social network.

Il 40% ottiene stimoli e informazioni grazie al passaparola di amici e conoscenti. Circa la metà dei visitatori lo frequenta per fare attività di escursionismo, il 25% per puro interesse naturalistico e altri per il legame con il luogo, interesse culturale, sport, etc. Il 60% dei visitatori sa del riconoscimento Unesco, e il 30% di quello della Cets ottenuti dal Parco, a confermare il valore e la visibilità degli impegni intrapresi dall’area protetta.

Il secondo aspetto riguarda il giudizio dei turisti sulle strutture ricettive e sui servizi offerti. Le strutture scelte per il soggiorno riguardano diverse tipologie con leggera prevalenza degli hotel (22,8%). Le motivazioni di selezione delle struttura vedono in primis la bellezza dell’ambiente circostante e poi la vicinanza dei luoghi di interesse.

Per otto turisti su dieci è importante trovare informazioni su escursioni e itinerari nel Parco, per il 43,7% che la struttura adotti sistemi di sostenibilità ambientale nei consumi energetici e nell’offerta di cibi biologici.

La qualità delle strutture ricettive, e in particolare i servizi della ristorazione offerti, sono giudicati in modo molto positivo con giudizi vicini a 4 su una scala da 1 a 5. "Il Parco nazionale – commenta il presidente Luca Santini – si è posto da subito l’obiettivo di aprire canali di comunicazione e confronto con chi lo frequenta e lo abita. Dalla rilevazione sono emersi un deciso apprezzamento per le misure adottate nel campo della ricettività turistica. Queste hanno conferito valore aggiunto di appetibilità e sostenibilità e consentito il prendere forma di una forte riconoscibilità – conclude – come patrimonio eco sistemico, estetico e ricreativo-ricettivo, connotata dall’innesto della forte identità culturale di questo tratto di Appennino con le finalità istituzionali dell’Ente".