Parco, apre il Giardino botanico di Valbonella

Riaprono in occasione della vacanze pasquali e dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio le strutture di divulgazione e informazione turistica del Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna. In particolare il Giardino botanico di Valbonella (Corniolo), che solitamente apriva i battenti il 25 aprile, quest’anno inaugura il suo periodo di apertura oggi, per dare la possibilità ai visitatori di scoprire gli ambienti dell’area protetta anche durante questo fine settimana. Alla ricca fauna anfibia degli spazi umidi del Giardino è stato dedicato un servizio anche del TGR Emilia Romagna dove interverranno il tecnico del Parco Matteo Ruocco e la presidente Claudia Mazzoli.

Il Giardino Botanico di Valbonella che si trova a pochi chilometri da Corniolo (Santa Sofia) è la meta perfetta per le scuole e agli appassionati per un’esperienza immersiva nella natura dell’Appennino Tosco-Romagnolo e dove si possono osservare e studiare oltre 300 specie vegetali ed usufruire di percorsi guidati per comprendere gli ecosistemi locali e partecipare a laboratori didattici per imparare divertendosi, con attività su misura per ogni età.

Da oggi a lunedì il giardino sarà aperto dalle 10 alle 17. Info: 0543.917912. Inoltre anche i centri visita e i punti informativi del Parco nazionale, vere e proprie porte d’accesso all’area protetta, saranno attivi per dare un punto di riferimento al visitatore che intende scoprire il territorio del Parco.

"Queste strutture sono dislocate sia sul versante romagnolo sia su quello toscano – precisano dal Servizio promozione e divulgazione – alcuni dei quali sono stati recentemente completamente rinnovati, ospitano una presentazione generale del territorio, che si sviluppa poi seguendo un tema specifico, diversificato per ogni centro. Alla reception è possibile avere informazioni sul territorio e sulla rete escursionistica, oppure acquistare pubblicazioni e gadget del Parco. Il visitatore – continuano – può inoltre visitare, in alcune strutture, gli allestimenti tematici (i ‘popoli del Parco’, ‘la foresta’, ‘la fauna’), realizzati con l’obiettivo di stimolarne la curiosità e introdurlo al territorio che si accinge a conoscere. Non mancano spazi e giochi didattici e interattivi dedicati ai più piccoli".

Per informazioni e orari: https://www.parcoforestecasentinesi.it/it/multimedia/mappainterattiva/strutture-didattico-informative.

Inoltre gli operatori di Atlantide comunicano che la diga di Ridracoli e Idro l’ecomuseo delle acque saranno visitabili oggi, domani nel giorno di Pasqua e a Pasquetta dalle 9 alle 18 (oggi Idro aprirà invece alle 14). I visitatori potranno ammirare anche la imponente tracimazione della diga. Info: 0543.917912.

Oscar Bandini