Parco della Resistenza, camminata alla scoperta della storia del giardino

Oggi, con ritrovo e partenza alle 16 da piazzale Giovanni XXIII, Gabriele Zelli condurrà una camminata alla scoperta del Parco della Resistenza, organizzata dalla Parrocchia Regina Pacis in occasione del 60° anniversario della costituzione. Verrà raccontata la storia del primo giardino pubblico della nostra città, della Biblioteca Paul Harris, del Monumento ai Caduti, del Monumento al pugile, del busto di Giuseppe Gaudenzi e del piazzale della Vittoria. Partecipazione libera. La camminata, della durata di 2 ore, non si svolgerà in caso di pioggia. Informazioni: 054363254; r.pacis@virgilio.it; 3493737026.