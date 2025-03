Parco dell’Antica Pieve: "Lavori presto al via"

"Entro la fine di quest’anno verranno realizzati i lavori di due lotti nel parco dell’Antica Pieve". Ad annunciare le tempistiche dei cantieri che interesseranno il lembo di terra che si trova tra via Nicola Sacco, via Leo Gramellini e via Don Eugenio Servadei, nella zona di Pieve Acquedotto, è stato l’assessore Giuseppe Petetta in risposta a un question time proposto dalla consigliera di Rinnoviamo, Elena Colangelo, che chiedeva lumi su un progetto che era stato presentato ai quartieri 3 e 4 nella prima metà del 2023 e che ancora non è stato realizzato, nonostante siano già a bilancio per il 2025 oltre 300 mila euro. Il progetto definitivo ha un costo di 411 mila euro.

"E’ prevista a breve una variazione di bilancio che andrà a finanziare completamente l’opera – ha spiegato durante la risposta l’assessore Petetta –, seguirà poi l’inizio dei lavori e la loro conclusione, almeno per due lotti dei tre previsti, entro la fine di quest’anno". L’assessore ha anche sottolineato come in questi anni, dal 2022 al 2024, nel parco sia stata implementata la dotazione di giochi per bambini in maniera considerevole.

Il primo dei tre lotti, nei quali è stato spacchettato il progetto complessivo, prevede la realizzazione di percorsi pedonali, l’impianto di illuminazione e una zona destinata a sgambatoio per cani. La seconda parte dei lavori prevede invece la realizzazione di un campo da calcio e uno da basket, oltre ad un’area fitness per l’allenamento all’aperto e la messa a dimora di nuovi alberi, con adeguati impianti di irrigazione. Il terzo prevede l’arredo, con l’installazione di panchine e tavoli, oltre a nuovi giochi.

Il progetto, nel suo complesso, è stato presentato ai quartieri interessati in un’assemblea aperta che si è tenuta lo scorso febbraio e a cui aveva partecipato il vice sindaco, Vincenzo Bongiorno. In una prima ipotesi di progetto, risalente al 2022, il parco era oggetto di rimboschimento, con oltre il 90 percento della superficie che era destinata ad ospitare alberi. Ipotesi poco gradita ai quartieri che ne temevano la poca sorveglianza, da qui la riprogettazione dell’intero intervento da parte degli uffici comunali e la presa in carico degli oltre 400 mila euro necessari da parte del bilancio dell’ente. Nel ringraziare per la risposta ricevuta, la consigliera Colangelo di rinnoviamo Forlì, ha rimarcato la volontà di continuare a seguire la situazione affinché i lavori vengano effettivamente svolti dei tempi previsti.

Matteo Bondi