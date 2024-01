Parco delle Fonti, progetto per valorizzarlo

Progetti approvati e lavori affidati. Il Comune di Meldola nei giorni scorsi ha approvato il progetto esecutivo per valorizzare il Parco delle Fonti reso possibile da un finanziamento regionale di 150mila euro ottenuto nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (Psr) della Regione Emilia-Romagna che consentirà di realizzare nel Parco, oggi utilizzato come spazio didattico e per iniziative pubbliche, un insieme di interventi di miglioramento della propria fruibilità.

Le risorse sono state ottenute tramite il Gal L’Altra Romagna che ha validato l’intervento e permetteranno, grazie al progetto curato dallo staff di progettazione (costituito da Giancarlo Tedaldi, da Eva Flamigni, dal Responsabile unico del procedimento Francesco Zucchini e dalla vice Elena Cavalieri), di valorizzare e migliorare un bene pubblico di grande valore ambientale.

"Nell’area didattica, già molto apprezzata dalle scuole del territorio – commenta il sindaco Roberto Cavallucci e gli assessori - sarà realizzata una tensostruttura per lo svolgimento di attività all’aperto, un’area pic-nic per l’accoglienza dei gruppi e sarà allestio un nuovo percorso formativo/sensoriale incentrato sul tema dell’acqua con plance e bacheche"

E ancora: "Nella zona destinata invece alla fruizione pubblica è prevista la generale riqualificazione dello spazio verde e la costruzione di un volume destinato ai bagni pubblici ricorrendo a strutture prefabbricate a basso impatto visivo e perfettamente in sintonia con la naturalità del luogo".

Va ricordato che l’area è da tempo utilizzata per momenti di svago e di ricreazione da tanti cittadini e luogo dove le associazioni a partire dalla Pro loco Città di Meldola organizzano diverse manifestazioni.

Si aggiunge tra i cantieri in costruzione e ristrutturazione del polo scolastico, l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico e riqualificazione della palestra della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri dell’importo complessivo di 550 mila euro.

Infatti con il criterio del prezzo più basso, la Centrale di committenza dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese ha affidato i lavori alla ditta Delta Impianti srl di Marano (Napoli) per l’importo di 393.221 euro inclusi 127.257 euro per il costo della manodopera e.16.041 euro per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

Oscar Bandini