Parco, dieci turni di volontariato nel 2024

Saranno dieci nel corso del 2024 i turni di volontariato nel Parco nazionale. Ogni volontario potrà partecipare attivamente a progetti di promozione e conservazione della natura dell’area protetta tosco-romagnola e dei Carabinieri forestali: dalla manutenzione di sentieri e piccole strutture dell’ente, al controllo del territorio, al monitoraggio della fauna, all’assistenza ai visitatori e varie altre mansioni utili. I volontari saranno ospitati nelle strutture messe a disposizione dall’Ente Parco all’interno dell’area protetta e coordinati da personale qualificato. Il calendario è il seguente: 1/4 febbraio - turno breve invernale; 21/24 marzo - turno breve primaverile; 11/14 aprile - primo turno habitat acquatici; 16/19 maggio - secondo turno habitat acquatici; 12/21 luglio - turno estivo biodiversità; 9/18 agosto- secondo turno estivo biodiversità; 16/29 settembre - supporto al censimento al bramito del cervo; 17/20 ottobre - turno breve autunnale; 14/17 novembre - turno breve autunnale e 27 dicembre -02 Gennaio - turno di Capodanno. La scadenza per le domande di iscrizione è 7 giorni prima dell’inizio di ciascun turno. La quota di iscrizione per tutti i turni è di 50 euro (comprende le spese per la copertura assicurativa dei volontari e la fornitura di generi di prima necessità). Il progetto è gestito e coordinato per conto dell’Ente Parco dalla Società Cooperativa In Quiete. Info e iscrizioni: volontariato@parcoforestecasentinesi.it.

o.b.