"Parco fluviale, risorse insufficienti"

Degrado urbano e riapertura del parco fluviale sono i temi al centro di due interrogazioni rivolte al sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Francesco Billi, dal gruppo consigliare di opposizione Insieme per crescere. Le incivili abitudini di abbandonare i rifiuti, sia in centro storico che in zona rurale, e di non raccogliere le deiezioni animali hanno spinto la capogruppo Marianna Tonellato e i consiglieri Mirca Minati e Alessandro Piazza a chiedere al governo cittadino come intenda risolvere il problema. "Sono state acquistate tre fototrappole al costo di 3.000 euro (dalla società bolognese Europa Azzaroni), comprensivi del corso di formazione a cui si sottoporranno per apprendere il corretto utilizzo delle attrezzature gli agenti di Polizia locale, già preparati in forma generica" la replica di Billi. Altri 600 euro verranno spesi per la cartellonistica. "Le fototrappole non saranno disposte in una postazione fissa ma verranno collocate a rotazione in aree differenti per un monitoraggio concordato con le forze dell’ordine al fine di assumere informazioni sugli abbandoni cronici, anche dietro segnalazioni, e sugli atti di vandalismo". In passato era stato possibile risalire ai maleducati grazie all’analisi dei rifiuti.

La seconda interrogazione riguarda la chiusura del parco fluviale, ‘azzerato’ dall’alluvione e tuttora inaccessibile. "Da informazioni acquisite – la premessa dei tre alfieri di minoranza –, si è appurato che i cittadini frequentano la zona abitualmente in carenza di adeguata cartellonistica e di controlli da parte delle preposte forze di polizia, con il rischio e pericoli di danni a cose eo persone". Insieme per crescere ha chiesto alla Giunta di valutare "la concreta possibilità di rendere fruibile un sentiero pedonale in attesa che venga definito il progetto strutturale complessivo di cui è stata data notizia nello scorso consiglio comunale, ritenendo che tale intervento richiederebbe un limitato impegno in termini economici e tecnici, tenendo presente l’opportunità di preservare l’arredo urbano alluvionato".

Il parco fluviale rappresenta infatti un’importante ‘valvola di sfogo’ per chi passeggia, per i cicloturisti, per chi effettua attività motoria e per i più piccoli, soprattutto dopo la privatizzazione del parco del Terme. "Nelle prossime settimane partirà un intervento di ripristino per consentire la fruibilità della zona che va dall’ingresso di via Battanini a quello di via Favelli – le parole del sindaco –. Verranno impiegati gli 80.000 euro donati dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, inizialmente destinati alla realizzazione dei nuovi cartelli turistici, e ora dirottati sul parco".

Una cifra tuttavia insufficiente a rimuovere "70.000 metri cubi di fango palabile". Saranno necessarie nuove risorse anche per proseguire i lavori effettuati sugli argini del fiume nel tratto che va da via Conti alla rete di contenimento del parco delle Terme a cura dell’Agenzia regionale dell’Emilia Romagna per la sicurezza territoriale. "Abbiamo sottoposto le nostre richieste al generale Figliuolo, restiamo in fiduciosa attesa" la chiosa del sindaco. Depositata infine una terza interrogazione, a risposta scritta, relativa alla messa in sicurezza e alla pulizia della loggia di via Garibaldi.

Francesca Miccoli