Parco fluviale, via ai lavori per ampliarlo

E’ stata affidata dall’amministrazione comunale di Santa Sofia la progettazione dell’ampliamento del Parco fluviale del Bidente. Grazie al bando Borghi del Pnrr, sono infatti a disposizione 210 mila euro per riqualificare e mettere in sicurezza un nuovo tracciato del Parco fluviale sulla sponda orografica destra che dall’area della Brusatopa (un luogo di balneazione, ma anche di concerti e sede di sculture all’aperto di artisti di fama mondiale), dopo aver toccato la località i Bolzani raggiunge Casetto Sambuco, Mulino Sambuco e la Fornace prima di immettersi in via Francesco Arcangeli a fianco dell’Istituto Comprensivo e dello stadio comunale.

"Il parco fluviale di Santa Sofia diventerà così un luogo di connessione tra natura e comunità – precisano la sindaca Ilaria Marianini e l’assessore ai lavori pubblici Matteo Zanchini – in cui tutti potranno vivere il nostro fiume e i suoi spazi nel migliore dei modi".

Il progetto che è stato recentemente affidato all’architetta Elvira Laura Bandini dello studio associato Locatelli e i professionisti avranno il compito di occuparsi della progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva del lavoro, che prevede la realizzazione di un percorso naturalistico ciclo pedonale sulla sponda destra del Bidente, una zona che al momento non è raggiunta dal Parco fluviale.

"Nello specifico saranno realizzati un nuovo percorso ciclo-pedonale sulla sponda destra del Bidente; un varco fluviale per unire le due sponde, creando così un circuito ad anello. Saranno introdotte migliorie – aggiungono – come illuminazione a Led, pannelli informativi, aree sosta e colonnine per e-bike. Un passo avanti per il turismo slow e la valorizzazione del nostro territorio, offrendo a cittadini e turisti un’area ancora più fruibile e immersiva, con sentieri di trekking e spazi per eventi".

Grazie alla lungimiranza dei cittadini e delle amministrazioni che si sono succedute nel tempo ora il Bidente è diventata una vera e propria attrazione turistica. Con l’apertura del Parco fluviale i santasofiesi e i turisti hanno fatto diventare il Bidente una piazza che, nella bella stagione, è più frequentata di quella ufficiale. Lungo il fluviale si svolgono feste, cene, gare sportive, spettacoli e in tutte le stagioni, è percorso da decine di cittadini ed amanti delle camminate aprendo così il paese fino a Capaccio sede del centro operativo di Romagna Acque.

"Questo intervento rappresenta – concludono – un impegno importante per il nostro Comune e per il completamento del Parco fluviale, già molto amato dalla nostra comunità. Un progetto che unisce valorizzazione del territorio e sostenibilità". La conclusione dei lavori è prevista entro il 2026.

Oscar Bandini