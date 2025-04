Parco, i futuri pastori selezionati dalla Scuola

È partita la terza edizione della Scuola per Pastori alle Officine Capodarno di Stia. Saranno sei donne e due uomini dai 21 ai 33 anni i partecipanti, scelti tra 74 iscritti. "Alla teoria saranno affiancate lezioni pratiche – precisano i gestori della Dream Italia – e un periodo di stage presso le aziende dei Comuni del Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna. Rispetto allo scorso anno il programma è stato ampliato con nuovi moduli e nuove uscite in campo. La scuola per pastori e allevatori rientra tra le attività di ShepForBio, un progetto cofinanziato dal programma Life dell’Unione Europea che ha l’obiettivo di conservare alcuni habitat di prateria attraverso la promozione e la rivalutazione delle professioni tradizionali di questi territori". Gli ammessi al colloquio sono stati 47 (gli assenti erano 16), l’età media degli 8 selezionati è di 29 anni e le Regioni di provenienza Toscana (3), Marche (1), Puglia (1); Emilia Romagna (2) e Abruzzo (1). Le province interessate sono: Arezzo (2); Firenze (1); Macerata (1); Brindisi (1); Bologna (1); L’Aquila (1) e Forlì-Cesena (1). Quattro sono laureati in varie discipline e 4 diplomati. Professioni attuali: studente, cuoco, fotografa documentarista, operatrice educativa, casara (lavora in un caseificio), libera professionista e imprenditore agricolo.

Il corso si articolerà in una prima parte teorica, della durata di 23 giorni distribuiti nei fine settimana di aprile-giugno, con lezioni in classe e visite alle aziende del territorio, a cui seguirà una parte di stage pratico di 30 giorni, punto di forza della scuola. Durante questo periodo gli studenti saranno ospitati nelle aziende e affiancheranno i pastori e gli allevatori in tutte le loro attività. Le lezioni si terranno a Pratovecchio Stia e presso il Centro Visita di Premilcuore del Parco nazionale e saranno tenute da docenti, ricercatori ed esperti di Dagri – Università di Firenze, Dipartimento di Biologia Ambientale dell’Università La Sapienza di Roma, Dream Italia, Regione Toscana e Parco con la collaborazione di Rete Appia, DifesAttiva e il coinvolgimento diretto di pastori e allevatori.

Tra gli otto allievi selezionati c’è Arianna Faccini, 26 anni di Rocca San Casciano che, finito il suo percorso di studi con laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie, oggi vive in un’azienda agricola, e la scuola per pastori per lei "significa apprendere di più per sostenere i miei animali e ampliare le mie opportunità di vita e di lavoro".

Oscar Bandini