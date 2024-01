Parco, i ragazzi del Soccorso alpino salutano Valente che si ritira

I volontari del Soccorso alpino e speleologico nazionale che opera nelle alti valli del forlivese hanno salutato Salvatore Valente (nella foto con i colleghi) storico esponente della stazione Monte Falco che per raggiunti limiti di età, ovvero 75 anni, esce in bellezza dalle attività delle squadre del Soccorso alpino.

Originario dell’Altopiano di Asiago, uomo di montagna era entrato nel 1967 nel Corpo Forestale dello Stato dirigendo per diversi anni la caserma di Premilcuore che opera nei territori del Parco nazionale fino al 1994. Guida esclusiva del parco, era entrato a far parte del Soccorso alpino nel 1990 che diresse per 18 anni specializzandosi anche come tecnico nei recuperi con l’EliPavullo del Soccorso alpino regionale. Una trentina di amici e colleghi lo hanno voluto festeggiare a Fiumicello ed è stato Massimo Conficoni, figura storica della stazione Monte Falco, a consegnare il premio a Valente per l’attività svolta. Un attesto in legno dove è affisso la prima targa del Soccorso alpino con una dicitura che riassume l’impegno di Valente in tutti gli interventi di soccorso che lo hanno visto presente in tutte le stagioni, in situazioni difficili e al limite sempre con l’obiettivo di salvare e recuperare decine di persone in difficoltà.

"Grazie Salvatore per il tempo e l’impegno dedicato alle nostre montagne. L’amicizia che ci ha tenuto uniti in questi 40 anni, continua oltre la divisa che portiamo". Firmato ‘I ragazzi della squadra del soccorso’. Valente si è sempre impegnato molto per il suo paese sia come volontario nella Misericordia, in qualità di consigliere, assessore comunale e consigliere nel Parco nazionale.

o. b.