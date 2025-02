Parco, i sentieri pericolosi dopo l’alluvione

Le frane che hanno sconvolto dal maggio 2023 il versante romagnolo hanno creato forti criticità alla rete viaria ed escursionistica con chiusure in più tratti, come evidenziano le segnalazioni effettuate dal Tramazzo a Ridracoli dalle sezioni Cai operanti nel territorio dell’area protetta. "L’elenco è indicativo – spiegano dal Parco – e non esclude l’eventuale presenza di ostacoli (alberi caduti, massi, piccoli smottamenti, precarie condizioni del fondo). L’effettiva percorribilità dei sentieri dovrà pertanto essere verificata informandosi preventivamente (0575.503029; promozione@parcoforestecasentinesi.it)".

L’elenco è lungo: Sp 86 ‘Tramazzo’ con divieto ai motocicli e ai mezzi superiori alle 18 tonnellate su tutta la strada. Interruzione dal km 10 al km 14+681; Sp 25 ‘Valbura’ chiusa al transito per tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia dal km 1 al km 4; strada Il Bagno - Monte Collina - Colle del Tramazzo con viabilità interrotta a causa di una frana in loc. Il Bagno; sentiero 423 Bocconi - pista forestale Monte Gemelli con il sentiero percorribile solo a piedi (no mtb); sentiero 409 San Benedetto in Alpe - M. Prato Andreaccio chiuso con ordinanza del Comune; strada San Benedetto in Alpe - Pian d’Astura interrotta causa diversi eventi franosi. (percorso mtb 12). Ed ancora strada Valbura – Bucine interrotta tra Sommo Giumella e Le Campore (percorsi mtb 12 e 13); sentiero 311 Cà Petriccio-Rifugio della Fratta con presenza di uno smottamento in località Case di Sotto; sentiero 323 Premilcuore; strada Valbura/Bucine; sentiero 339 Ponte Gorgolaio - Le Valli (Premilcuore): la passerella nei pressi del Mulino di Castel dell’Alpe è danneggiata; sentiero 275 Sant’Agostino - Rifugio Ballatoio con la passerella sul fosso del Fiumicino in loc. Sant’Agostino che non potrà essere utilizzata per attraversare il fiume; sentiero 233 Ridracoli - San Paolo in Alpe passaggio ostruito dalla presenza di frane nel tratto che coincide con il Sentiero Natura (tratto museo Idro – Galvane). Infine il sentiero 205 Pietrapazza - Passo della Bertesca con il ponte sul Bidente di Pietrapazza in loc. Eremo Nuovo crollato.

"Il consiglio – aggiungono dal Servizio pianificazione – è di non percorrere i sentieri non segnati ufficialmente e privi di manutenzione. Ricordiamo che i sentieri della zona del Satanasso (Campigna) non sono sentieri ufficiali del Cai o del Parco, ma sono sentieri di servizio pericolosi per le condizioni orografiche e per la mancanza di manutenzione, pertanto se ne sconsiglia la percorrenza. Ad oggi non esiste un percorso segnato ufficiale che consenta di effettuare il giro del Lago di Ridracoli. Avventurarsi in percorsi non segnati ufficialmente – concludono – è estremamente pericoloso. Romagna Acque ha inoltre abilitato la chiusura notturna in inverno, dalle 20 alle 7 del mattino, dei cancelli installati nelle gallerie della Diga di Ridracoli".

Oscar Bandini