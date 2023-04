Parco, in campo le guardie ecologiche volontarie

Il raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì ha svolto nel corso del 2022 una intenza attività di controllo e difesa di alcuni ambienti del Parco nazionale. Dalla relazione del presidente delle Gev forlivesi Adamo Buitoni, in gran parte l’attività si è imperniata sull’educazione ambientale presso il rifugio Casone della Burraia nell’area di Monte Gabrendo - Monte Falco – Campigna e lungo il sentiero natura dell’Acquacheta, con attenzione sul tema della fauna minore e pulizia del sentieri, attività replicate anche nellaa Valle del Tramazzo.

"Siamo stati presenti tutti i festivi nel rifugio Casone – precisa Buitoni – per un totale di 36 giorni all’anno. Abbiamo allestito una mostra con l’esposizione di alcuni cartelloni della Regione Emilia Romagna relativi agli anfibi, rettili e altre specie di fauna minore che ha destato molta curiosità nei tanti escursionisti che si sono fermati per chiedere informazioni, creando un contatto diretto con le persone".

Il rifugio è stato anche un punto di riferimento per gli escursionisti in occasione del maltempo visto che il sentiero di crinale è il più battuto dell’intero Appennino tosco – romagnolo, in quanto coincide con il sentiero Cai 00, del Sentiero Italia, della Grande Escursione Appenninica e delle Foreste Sacre. Per questo tra le richieste del Gev all’ente Parco è l’ installazione di una grande carta escursionistica all’esterno del rifugio.

