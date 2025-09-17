"Parco, la montagnola dell’alluvione resterà"

La montagnola formata dal fango dell’alluvione che è stato ammassato al Parco Urbano ‘Franco Agosto’ continuerà a "far parte del paesaggio del parco": lo afferma l’assessore all’ambiente Giuseppe Petetta in risposta a un question time presentato dal capogruppo del Movimento 5 Stelle, Eros Brunelli.

"Il progetto di riqualificazione del parco, i cui lavori verranno appaltati in autunno – ha proseguito Petetta rispondendo così anche all’altra questione sollevata dalla consigliera Avs, Diana Scirri – comprendono anche la montagnola che nel frattempo è stata rinaturalizzata spontaneamente da varie essenze arboree. La riqualificazione avverrà poi nel 2026". Secondo Brunelli tale montagnola era pericolosa perché usata come gioco dai bambini.

Anche i tempi di realizzazione del progetto per il Ronco Lido sono entrati nelle domande dei consiglieri Dem, Elisa Massa e Graziano Rinaldini, "in ritardo e con poche maestranze che vi lavorano", mentre è "completamente abbandonato il campo da calcio". Concorda sul ritardo l’assessore ai lavori pubblici, Vittorio Cicognani, "infatti abbiamo convocato la ditta per lunedì prossimo, prima dell’articolo apparso sul Carlino", mentre l’assessore allo sport, Kevin Bravi, ha sottolineato come la sistemazione del campo sportivo e dei relativi spogliatoi seguiranno un iter a parte con risorse comunali.

Il boicottaggio dei prodotti delle aziende israeliane è stato il tema del question time portato dalla consigliera Scirri, a cui ha risposto il vicesindaco, Vincenzo Bongiorno, definendo che tale questione è di livello governativo, non locale. "Peccato che poi – ha controbattuto Scirri –, quando abbiamo chiesto, con due mozioni, che il Comune chiedesse al Governo di agire in tal senso, le avete bocciate entrambe".

"Come mai il logo di Alea, una partecipata del Comune, compariva nella stessa locandina con i Ministri Volontari di Scientology, un’organizzazione controversa dedita al proselitismo?", ha chiesto sempre Scirri nel question time successivo. Alla risposta dell’assessore Petetta che ha ribadito come Alea offra supporto a tutte le associazioni che organizzano eventi volti alla raccolta dei rifiuti, ha controbattuto il capogruppo Dem, Alessandro Gasperini, che ha annunciato l’accesso agli atti "per andare a fondo della questione".

Due i parchi pubblici abbandonati al degrado denunciati dal consigliere democratico, Federico Morgagni: l’area verde di via Orfeo da Bologna e il parco Ragazzi del 1899. Mentre lo stesso Morgagni ha ricordato come l’assessore Cicognani avesse promesso il proprio impegno per venire a capo della situazione dei passi carrai non pagati da alcune famiglie "non per loro colpa". "Non ho il potere di togliere una sanzione - ha risposto l’assessore –, non siamo tenuti a inviare il bollettino, non possiamo decidere chi paga e chi no".

Matteo Bondi