Parco, la presidenza resta un rebus

Una fitta nebbia ancora avvolge la nomina del nuovo presidente del Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna. In molti speravano che, in occasione delle celebrazioni a Camaldoli dei 40 anni dell’attribuzione del diploma a Sasso Fratino dal Consiglio d’Europa, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin avesse affrontato anche informalmente l’argomento. Nulla di tutto questo.

Il ministro, anzi, sull’argomento è apparso molto rilassato, facendo capire che non è tra le sue priorità in agenda e che sta aspettando un nominativo condiviso in primis dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana. A sua volta il consigliere regionale Daniele Valbonesi nel suo intervento, sempre a Camaldoli, ha sollecitato invece il ministro alla nomina, mentre i sindaci presenti non sono intervenuti sull’argomento.

L’occasione era ghiotta, ma gli amministratori che fanno parte della comunità del parco non hanno trovato ancora un accordo. L’unico che parla e che si autocandida è sempre il sindaco di Premilcuore Sauro Baruffi, che comunque non ha con sé la maggioranza dei consensi così come Marco Baccini (già sindaco di Bagno di Romagna e già presidente facente funzione del Parco), le cui quotazioni al momento restano al palo.

Il territorio romagnolo, che dopo vent’anni di presidenze toscane avrebbe tutti i presupposti per tornare alla guida dell’ente, è dunque diviso al suo interno e il rischio all’orizzonte è che il ministro, se non arriva sul suo tavolo una proposta credibile e unitaria, nomini direttamente come prevede la legge, se non si verifica l’intesa con le Regioni, il presidente o un commissario, come è già accaduto nel recente passato.

Tra le proposte in Romagna, nonostante gli imbarazzi e i silenzi di onorevoli, consiglieri, assessori regionali ed esponenti delle principali forze politiche, circolano anche i nomi dell’ex senatore Sauro Turroni e di Fausto Pardolesi; Quest’ultimo ha però declinato. Nel frattempo il Parco è guidato egregiamente dalla presidente facente funzione Claudia Mazzoli, il consiglio direttivo è nel pieno dei suoi poteri e così pure il direttore Andrea Gennai. Oscar Bandini