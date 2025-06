Parco metal per ‘Happy’. Oggi il festival musicale ricordando Maurizio Lentis

Si terrà oggi al parco urbano Franco Agosto il Big Happy Fest, il festival musicale a ingresso gratuito dedicato alla memoria di Maurizio ‘Happy’ Lentis, infmiere dell’Unità di Raccolta Avis di Forlì, appassionato di musica rock e metal e donatore instancabile, prematuramente scomparso. Organizzato dal gruppo di amici di Maurizio, in collaborazione con Avis, La Collina dei Conigli, Peter Pan e Death Over Rome Booking, il festival è diventato negli anni non solo un omaggio sentito a una persona speciale, ma anche un momento di condivisione, cultura musicale e promozione alla solidarietà.

"Ricordare Maurizio attraverso la musica che tanto amava è un gesto semplice ma profondo – sottolinea Roberto Malaguti, presidente di Avis di Forlì – Sostenere questo evento ogni anno significa celebrare i valori che lui stesso rappresentava: generosità, leggerezza e impegno". L’arena concerti verrà allestita, come da tradizione, nei pressi della Collina dei Conigli, in prossimità della quercia intitolata a Lentis. La zona prenderà vita già dal pomeriggio, infatti dalle ore 18 il parco sarà animato da dj set, banchetti artistici, food truck, un’area ristoro e l’immancabile stand informativo Avis. I concerti veri e propri avranno inizio alle 19.30 e si concluderanno intorno alle 23.30, intervallati da momenti di musica e dj set, sempre nel pieno rispetto della memoria di Maurizio.

Anche quest’anno il festival porta sul palco quattro band da diverse aree d’Italia, rappresentanti delle sfumature più appassionate della scena rock e metal: Game Over (thrash metal da Ferrara); Spoiled (thrashcore da Roma); Iron Jaws (apeed metal dal Piemonte); Eonia Rise (power metal da Ravenna).

A fare da cornice, anche quest’anno, ci saranno la birreria e il bar della Collina dei Conigli, la pizzeria Peter Pan (prenotazione consigliata per chi vuole cenare al tavolo), stand di merchandising e un’area giochi per bambini accessibile a tutti i partecipanti. Ingresso gratuito.

Info: www.avisforli.it, 0543.20013, forli.comunale@avis.it, www.avisforli.it.

s. n.