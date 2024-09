Parco nazionale, censimento del cervo: iscrizioni entro domenica

È possibile iscriversi fino a domenica alla 14ª edizione del censimento del cervo al bramito, in calendario dal 26 al 28 settembre, organizzato dal Parco nazionale Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna, in collaborazione con l’Ispra, il Reparto Carabinieri Parco nazionale Foreste casentinesi, il Reparto Carabinieri Biodiversità di Pratovecchio, la Regione Toscana, la Regione Emilia Romagna, l’Unione dei Comuni Montani del Casentino, l’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, gli Atc di Arezzo e di Forlì-Cesena, e organizzato da Dream Italia e che rientra nell’ambito delle politiche di gestione della popolazione previste dagli enti territoriali e di ricerca riuniti nell’Acater orientale. "Nell’arco di poche sere tantissime persone, tra volontari e tecnici – si legge nella nota dell’ente Parco – si ritrovano e collaborano per ascoltare questi animali nella notte e potere così in seguito, con le opportune tecniche, arrivare a stimare il numero di animali presenti nell’area protetta. Da quest’anno inizierà una nuova fase del censimento del cervo, con la digitalizzazione di alcune delle operazioni di rilievo tramite il metodo ‘BramitAPP’. Questo progetto è finanziato dall’Unione Europea - Net Generati on EU, nell’ambito di un bando finalizzato al monitoraggio, preservazione, valorizzazione e ripristino della biodiversità in aree protette del centro nazionale della biodiversità ‘Optional Biodiversità Future Enter (NBFC)’ . Il censimento sarà aperto agli appassionati di tutta Italia che vorranno dare il proprio contributo facendo un’esperienza tra le più affascinanti che un Parco possa offrire. Sono circa 2.000 i cervi all’interno del Parco, dei quali poco meno di 400 maschi in età riproduttiva. Nelle tre serate sarà realizzato anche il monitoraggio del lupo attraverso la tecnica del wolf-howling, utilizzando l’ampia copertura acustica del territorio, garantita dagli operatori. Iscrizioni: http://cervo.parcoforestecasentinesi.it.