Parco nazionale, ecco il trekking in lingua inglese

Tra le numerose e diversificate proposte di escursioni in Appennino e nel Parco nazionale va segnalata quella della guida Aigae Davide Prati dei Trekkabbestia, con tre escursioni in inglese ‘Pratice with a native speaker’.

Si tratta di un’opportunità immersiva di lingua inglese (adatta ad ogni livello, dai principianti agli avanzati) in un ambiente informale nella magica cornice delle foreste romagnole. I partecipanti saranno accompagnati dalla professoressa Emily Hurt (in foto) che farà parlare, correggendo con il sorriso, e si potranno imparare tante nuove parole e modi di dire durante il trekking.

Le stesse spiegazioni della guida saranno in inglese, e tutti saranno invitati a parlare in lingua. Emily Hurt, nata in Rhode Island (Usa), è in Italia dal 2019. Attualmente è professoressa di Studi Classici presso l’Università Americana John Cabot di Roma.

Materiale ed attrezzature: acqua (almeno 1,5 litri), medicine personali, scarponi con suola scolpita, impermeabile, bicchiere personale, un pile/maglione, cappello/copricapo, un cambio completo (da lasciare in macchina), bastoncini da trekking, cioccolata, frutta secca e vino sono consigliati.

Costi: 20 euro, bambini 10 euro. Info e prenotazioni: 347.1002972 (Davide) – info@itrekkabbestia.it.