Parco Nazionale, Emergenza Maltempo, Quadro Attuale dei Sentieri

Gli uffici del Parco nazionale, a seguito dell’emergenza maltempo che ha colpito anche parte del territorio dell’area protetta, segnalano che "al momento non è possibile avere un quadro chiaro della situazione dei sentieri e che sarà nostra cura tenere aggiornata la pagina del sito dedicata alla sentieristica con le informazioni a nostra disposizione. Le criticità relative ai sentieri sono rilevate sulla base delle segnalazioni effettuate dalla sezione CAI operanti nel territorio del Parco Nazionale. L’elenco è puramente indicativo e non esclude l’eventuale presenza di ostacoli (alberi caduti, massi, piccoli smottamenti, precarie condizioni del fondo), sempre possibile in ambiente naturale".

Per quanto riguarda l’area a cavallo dei Comuni di Santa Sofia e Bagno di Romagna ecco il quadro attuale. Sentiero CAI 241 Passo della Calla - Fonte del Raggio: si segnala che il sentiero è chiuso in attesa dei lavori di ripristino; Strada demaniale Lama - Ponte alla Sega: chiusa per lavori di manutenzione al ponte in località Campo alla Sega dal 12 giugno per 3 settimane circa – (chiuso anche percorso MTB 17); Sentiero 233 Ridracoli - San Paolo in Alpe: interrotto per frana nei pressi di Valdoppia e nei pressi delle Galvane (tratto che coincide con la prima parte del Sentiero Natura di Ridracoli). E ancora. Sentiero 235 tratto da Sentiero 237 a strada forestale Cancellino-Lama: non percorribile a causa di smottamenti. I lavori saranno eseguiti quando sarà possibile accedere al luogo interessato. Percorso n. 3 del progetto Da Rifugio a Rifugio non fattibile; Sentiero 237 Rifugio Cà di Sopra - intersezione Sentiero 235: chiuso con ordinanza n. 8 del 03022023 del Comune di Bagno di Romagna ed, infine, Sentiero 205 Pietrapazza - Passo della Bertesca: ponte chiuso nei pressi di località Eremo Nuovo (ordinanza n. 43 del 17082022 del Comune di Bagno di Romagna). I lavori di ripristino del ponte, già affidati, non sono stati ancora eseguiti per impraticabilità dei luoghi. Info: 0575.503029.

o.b.