Parco nazionale, nuovo direttore: ecco la terna dei candidati

Il consiglio direttivo del Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna ha deliberato la terna sulla quale il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nominerà il nuovo direttore dell’area protetta tosco-romagnola. Il consiglio direttivo ha calcolato per ciascun candidato, che ha superato il colloquio, il punteggio conseguito, pari alla sommatoria tra la valutazione del curriculum e la valutazione del colloquio e il risultato è stato il seguente in stretto ordine alfabetico: Andrea Gennai, Vitantonio ‘Nino’ Martino e Monica Cerquetella Palazzini. Il primo è l’attuale direttore facente funzione dell’ente parco, tecnico forestale, già direttore del Parco di Migliarino S. Rossore Massaciuccoli e dell’Area marina protetta della Meloria, e con una lunga esperienza nel campo della conservazione della natura come responsabile della associazione direttori aree protette e che collabora con le Università di Pisa, La Sapienza di Roma e Geo. Martino, già direttore del parco nazionale delle Dolomiti bellunesi ed ora vice presidente Aidap, direttore tecnico Associazione guide ambientali escursionistiche (Aigae). Infine Monica Palazzini funzionaria stimata della Regione Emilia Romagna che da tempo segue il settore delle aree protette e del patrimonio ambientale e forestale. o.b.