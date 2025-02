Parco nazionale, torna la Scuola per pastori

Scuola per pastori nel Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna, sono 75 gli iscritti di cui 39 anni e ben 25 giovani dai 20 ai 29 anni. In calo rispetto al 2024, quando gli iscritti erano stati 90, 18 domande provengono da persone che hanno tra i 40 e 49 anni; 24 tra i 30 e i 39 anni; 25 domande dai 20 ai 29 anni e 7 da persone che hanno più di 50 anni.

"Non stupisce il fatto – precisano dalla Dream Italia – che trentanove di queste domande siano al femminile. Quella delle donne pastore e dedite all’agricoltura è una tendenza ormai costante in Italia e in Europa. Per quanto riguarda la provenienza, prevalgono Emilia-Romagna e Toscana, rispettivamente con ventiquattro e ventidue domande, ma anche Lazio e Lombardia e il resto da tutta Italia, mentre tre addirittura dall’estero, di cui due dalla Germania e uno dal Marocco). I posti disponibili sono otto, quindi i candidati dovranno essere ulteriormente selezionati dalla scuola".

Gli studenti che saranno individuati dalla commissione della Scuola per pastori inizieranno ad aprile il percorso con lezioni teoriche e pratiche, e un periodo di stage presso le aziende dei Comuni del Parco nazionalesi.

"La scuola per pastori e allevatori rientra tra le attività di ShepForBio – aggiungono dall’ente parco –, un progetto cofinanziato dal programma Life dell’Unione Europea che ha l’obiettivo di conservare alcuni habitat di prateria attraverso la promozione e la rivalutazione delle professioni tradizionali di questi territori".

Il corso si articolerà in una prima parte teorica della durata di 23 giorni, distribuiti nei fine settimana di aprile, maggio e giugno, con lezioni in classe e visite alle aziende del territorio; a cui seguirà una parte di stage pratico di 30 giorni. Durante questo periodo gli studenti saranno ospitati nelle aziende e affiancheranno i pastori e gli allevatori in tutte le loro attività.

Le lezioni si terranno presso il Centro di Formazione ‘Officine di Capodarno’ a Pratovecchio Stia e presso il Centro Visita di Premilcuore del Parco nazionale e saranno tenute da docenti, ricercatori ed esperti di Dagri – Università di Firenze.