Parco nazionale, tutto il fascino del Fall Foliage

Nel Parco nazionale delle Foreste casentinesi ad ammirare il foliage e respirare l’autunno scoprendo uno dei più affascinanti spettacoli naturali: i colori della foresta, con i suoi effetti cromatici più intensi, che solo per pochi giorni si accenderanno di infinite sfumature di gialli, rossi, verdi e arancioni.

Un ‘Autunno Slow’ con escursioni, passeggiate, workshop di fotografia, sagre, degustazioni e tante iniziative speciali faranno vivere la magia dei paesaggi autunnali alla scoperta di un territorio e delle sue più prestigiose proposte culturali ed enogastronomiche. Un autunno ideale quindi anche per ‘mangiare slow’, assaporando le ricette locali a base di prodotti tipici della stagione come funghi, tartufi, castagne, zucche, miele, formaggio raviggiolo, tortelli alla lastra, pecorino toscano e altri prelibati sapori ereditati da antiche ricette e protetti dai presidi Slow Food. L’area protetta tosco-romagnola è considerata tra le foreste più colorate d’Italia: il fenomeno del fall foliage (fall=autunno + foliage=fogliame) caratterizza solitamente le ultime due settimane di ottobre e le prime due di novembre. con faggio, aceri montani, ricci e opalimolto colorati alle quote più alte, meno alle quote più basso con carpini e querce, frassino minore e ciliegio.

Nel versante romagnolo a Santa Sofia, sabato alle 16, è prevista una visita guidata al Centro Visita a Palazzo Nefetti dedicato ai ‘Popoli del Parco’ con testimonianze sulla civiltà appenninica. A seguire ’A tavola con i popoli del Parco’: i piatti della tradizione dell’Appennino a base di prodotti tipici autunnali con degustazione a cura dell’Osteria La Campanara: un’esperienza di gusto dedicata ai sapori autunnali tipici del territorio, come il tortello alla lastra, il raviggiolo, il castagnaccio. L’oste Roberto Casamenti racconterà le storie che si celano dietro ai piatti e ai prodotti utilizzati. Evento gratuito con prenotazione obbligatoria entro oggi (0543.917912, valido anche per le altre iniziative).

Domenica 12 escursione nella Foresta di Campigna ad anello in una zona ricca di biodiversità, tra abeti secolari, faggi e boschi misti: adatta ai bambini dai 10 anni purché abituati a camminare. Ritrovo alle 10 davanti all’albergo Lo Scoiattolo in Campigna. Equipaggiamento: scarponi da trekking con la suola scolpita, abbigliamento adatto alla stagione autunnale e a una quota di circa 1000m, giacca impermeabile e antivento, acqua, pranzo al sacco. Escursione gratuita, prenotazione obbligatoria. Infine alle 15.30 presso il Centro Visita del Parco in via Nefetti 3 laboratorio creativo per bambini e famiglie per realizzare creazioni originali con quello che la natura ci offre in questa stagione. Iniziativa gratuita, prenotazione consigliata.

Oscar Bandini