Parco, per i 30 anni due libri sulla natura

Il Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna ha di recente dato alle stampe due pregevoli pubblicazioni in occasione del trentennale dell’area protetta tosco-romagnola e disponibili presso le strutture informative dell’ente al prezzo di 20 euro cadauno. Il primo è il volume ‘Atlante delle Orchidee del Parco nazionale Foreste Casentinesi - Guida alle specie e chiavi di riconoscimento’ di Antonio Pica & Paolo Laghi, un corposo e minuzioso lavori di ricerca di due esperti ed appassionati delle orchidee, un gruppo floristico che suscita notevole interesse nel pubblico che si interessa di natura e di aree protette e che si presta in maniera efficace ad essere utilizzato per attività divulgative e di citizen science, ovvero di scienza partecipata. "Mai come in questo caso – scrivono gli autori – il coinvolgimento della cittadinanza e degli appassionati del settore è stato così rilevante: ha consentito infatti al Parco e agli autori di portare a termine questo progetto ambizioso e di definire con maggior dettaglio le mappe di distribuzione delle specie presenti. Questo volume nasce dalla borsa di studio ‘Pietro Zangheri’, che il Parco assegna con regolarità dal 2007 in onore al grande naturalista forlivese. Il secondo volume è ‘L’Atlante degli anfibi e dei rettili del Parco nazionale. Una sintesi di oltre dieci anni di esplorazioni di stagni e torrenti’ curato dal naturalista Sandro Pazzini.