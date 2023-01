Parco Resistenza, stagno da sistemare

Vado spesso a passeggio nel Parco della Resistenza e mi chiedo perché non sia stato ancora affrontato il problema del piccolo laghetto situato nella zona sul lato di viale Spazzoli. L’acqua è molto sporca e pesci e volatili che vi dimorano non sembrano affatto passarsela bene. Per non parlare degli uccelli imprigionati in voliere piccole, come andava una volta, protetti solo da alcuni sacchetti di cellophane. Dal momento che il parco è stato interessato da alcuni lavori di miglioramento, non capisco perché questi aspetti non siano stati considerati. Le famiglie non si sentono a proprio agio a far giocare i bambini in tale contesto.

Mario Perrini